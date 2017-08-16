Угонщик с ножом отобрал машину

На днях в дежурную часть ОМВД России по Дзержинскому району обратился местный житель. Он сообщил, что с территории одной из организаций посёлка Товарково угнали его автомобиль. По словам потерпевшего, угонщик пригрозил ему ножом, после чего сел в машину и скрылся.

- На розыск и задержание подозреваемого были ориентированы наружные наряды и оперативные службы полиции, - сообщает пресс-служба Областного УМВД в среду, 16 августа. – В ходе оперативно-розыскных мероприятий место нахождения злодея и похищенного им имущества было установлено.

Автомобиль вернули законному владельцу, а подозреваемого задержали. Выясняются его мотивы.

Возбуждено уголовное дело по статье: «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Угонщику грозит до 12 лет лишения свободы.