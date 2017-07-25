Мошенница украла у пенсионеров больше миллиона рублей

На днях в Обнинске суд вынес приговор 51-летней женщине из Московской области. Её признали виновной в мошенничестве.

- Она обзванивала обнинских пенсионеров, узнавая, хранятся ли у них дома денежные средства, - рассказали во вторник, 25 июля, в прокуратуре Калужской области. - Затем, вводя их в заблуждение, представляясь социальным работником, под видом обмена устаревших денежных купюр на новые просила потерпевших передать ей имеющиеся у них деньги, после чего, продолжая обманывать потерпевших, с места преступления скрывалась.

Всего у пожилых людей виновница украла больше миллиона рублей.

Ближайшие 4 года она проведёт в колонии общего режима.