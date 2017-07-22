Вынесен приговор педофилу из калужской школы

В пятницу, 22 июля, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило, что вступил в силу приговор 69-летнему мужчине, которого признали виновным в надругательстве над 10-летней школьницей.
Как ранее нам рассказывали следователи, в конце 2016 - начале 2017 годов осуждённый проводил технические кружки по «радиоэлектронике» в одной из школ Калужской области.
- Там он совершал действия сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Вину в совершении преступления мужчина не признавал и рассказывал о том, что девочка соблазняла его сама, - подчёркивали в СК.
Однако суд признал мужчину виновным. На 7 лет его отправили в колонию строгого режима.
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