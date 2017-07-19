Озвучено наказание парню, метнувшему бутылку в полицейского

Как мы уже рассказывали, в Думиничах пьяный 19-летний парень бросил в полицейского бутылку. На днях суд вынес ему приговор.

- Молодой человек находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляя человеческое достоинство и общественную нравственность, - рассказали в среду, 19 июля, в прокуратуре Калужской области. - Сотрудник полиции предложил ему пройти в отделение для составления протоколов. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, правонарушитель попытался убежать и бросил в полицейского бутылку.

Решением суда нарушитель получил условное наказание в 2 года.