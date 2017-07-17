Мужчина убил приятеля из ревности

В Кирове 43-летнему мужчине грозит до 15 лет колонии за убийство своего приятеля. Преступление произошло в ночь на 5 апреля, сообщила в понедельник, 17 июля, прокуратура Калужской области.
- Обвиняемый, ранее неоднократно судимый, находился возле одного из домов по улице Шелаева, - отмечает ведомство. - В ходе ссоры, возникшей на почве ревности, он нанес не менее двух ударов ножом своему знакомому, с которым поддерживал длительные приятельские отношения, после чего с места происшествия скрылся.
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