Мужчина убил приятеля из ревности

В Кирове 43-летнему мужчине грозит до 15 лет колонии за убийство своего приятеля. Преступление произошло в ночь на 5 апреля, сообщила в понедельник, 17 июля, прокуратура Калужской области.

- Обвиняемый, ранее неоднократно судимый, находился возле одного из домов по улице Шелаева, - отмечает ведомство. - В ходе ссоры, возникшей на почве ревности, он нанес не менее двух ударов ножом своему знакомому, с которым поддерживал длительные приятельские отношения, после чего с места происшествия скрылся.