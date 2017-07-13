Вынесен приговор юноше, бившему полицейских

В Людиново суд на днях вынес приговор, 18-летнему юноше, которого признали виновным в двух эпизодах применения насилия в отношении полицейских.

- В октябре 2016 года житель Людиново, являясь на тот момент несовершеннолетним, будучи в состоянии алкогольного опьянения, прошел в административное здание отдела МВД, где в одном из помещений сотрудник отдела полиции допрашивал подозреваемого в совершении преступления, - рассказали в четверг, 13 июля, в прокуратуре Калужской области. - Молодой человек хотел силой увести из отдела подозреваемого, приходившегося ему дядей, при этом ударив полицейского по лицу.

Затем юноша попытался убежать, но был задержан. При этом он ударил еще одного сотрудника полиции.

Виновник получил 1,5 года условного срока.