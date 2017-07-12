Торговец машинами обманул калужан на 2,3 миллиона

В Калужской области в ближайшее время начнётся суд над 55-летним мужчиной, которого обвиняют в мошенничестве.

- С июля по ноябрь 2015 года, являясь индивидуальным предпринимателем, обвиняемый осуществляя деятельность по торговле автотранспортными средствами и комплектующих к ним и похитил деньги своих клиентов на общую сумму 2 319 990 рублей, - рассказали в среду, 12 июля, в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Мужчина давал ложные обещания покупателям, но выполнять обязательства не собирался, отмечают в полиции. Пострадавшими по делу проходят два физических лица и две компании. В ходе следствия на личное имущество обвиняемого в качестве возмещения ущерба наложен арест.