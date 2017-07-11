Разбой под Калугой: хозяев дома до полусмерти избили лопатами

В ночь на понедельник, 10 июля, в посёлке Учхоза Дзержинского района совершено разбойное нападение на владельцев частного дома. Информацию об этом опубликовали в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте». Более точные данные нам предоставили в УМВД по Калужской области.
По предварительным данным полиции, четверо мужчин отжали балконную дверь на втором этаже и забрались в дом. Там в этот момент находились три человека – мужчины 69 и 50 лет и женщина 44 лет. Злоумышленники избили их лопатами и похитили 130 тысяч рублей. Также они завладели мобильным телефоном.
Двое пострадавших находятся в реанимации.
Полиция Калужской области принимает все меры для установления личностей и нахождения злоумышленников.
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