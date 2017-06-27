Хозяина наркопритона осудили в Калуге

В Калуге на днях суд вынес приговор 36-летнему мужчине, которого обвиняли в предоставлении своего жилья для потребления наркотиков.

- В декабре 2016 года с целью получения наркотиков для собственного потребления и чтобы не затрачивать личные средства на их приобретение, он разрешил своим знакомым собираться в принадлежащей ему квартире, предоставляя тем самым помещение для безопасного употребления различных наркотиков, - рассказали во вторник, 27 июня, в прокуратуре Калужской области.

Ближайшие 1,5 года виновник проведёт в колонии общего режима.