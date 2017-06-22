Женщину убили за упрёки

Дзержинский районный суд на днях вынес приговор 48-летнему мужчине. В июле прошлого года он до смерти избил свою сожительницу.
Трагический случай произошёл в деревне Логачево Медынского района. Виновник выпил. И сожительница упрекнула его в пьянстве. Началась ссора.
- В ходе ссоры он нанёс потерпевшей не менее 28 ударов руками, ногами и поленом в область головы и тела, - рассказали в четверг, 22 июня, в Калужской областной прокуратуре. - После избиения он лег с ней спать, а утром обнаружил, что женщина мертва.
Ближайшие 9 лет злоумышленник проведёт в колонии строгого режима.
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