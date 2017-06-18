Резню в подъезде устроили из ревности

На днях в Обнинске задержан 40-летний мужчина из Малоярославецкого района. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью.

- Ночью в подъезде одного из домов Обнинска между подозреваемым и потерпевшим на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого гражданин причинил своему оппоненту ножевое ранение, - рассказали нам в воскресенье, 18 июня, в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.