Резню в подъезде устроили из ревности

На днях в Обнинске задержан 40-летний мужчина из Малоярославецкого района. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью.
- Ночью в подъезде одного из домов Обнинска между подозреваемым и потерпевшим на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого гражданин причинил своему оппоненту ножевое ранение, - рассказали нам в воскресенье, 18 июня, в пресс-службе УМВД по Калужской области.
Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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