Братья-близнецы обокрали дома на 5 миллионов

На днях задержана организованная преступная группа, которая обкрадывала коттеджи и квартиры. В её состав входили четверо мужчин, в том числе 40-летние братья-близнецы. Двое из задержанных имеют судимости.

- На данный момент доказана причастность фигурантов к шести кражам, совершенным в Калужской и Московской областях, - сообщает в пятницу, 16 июня, пресс-служба УМВД по Калужской области. - Причиненный ущерб составил более 5 миллионов рублей.

Прежде чем проникнуть в коттеджи или квартиры, мужчины вели наблюдение за объектом, устанавливали график и маршруты передвижения жильцов, их материальное благосостояние. А затем взламывали окна.

- В первую очередь взломщиков интересовали ювелирные изделия, антиквариат, оружие, одежда из натурального меха, денежные средства, - добавляют в полиции. - Во время совершения краж они использовали медицинские маски и перчатки, при себе у них всегда имелось травматическое оружие и средства для отпугивания собак.

Часть похищенного имущества изъята.

В настоящее время устанавливается причастность подозреваемых к совершению серии аналогичных краж (предположительно 10-15 эпизодов) в Калужской, Московской и Тульской областях. Возбуждено несколько уголовных дел. Мужчины заключены под стражу.