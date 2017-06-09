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В двух кафе на водохранилище незаконно торговали алкоголем

09.06.2017 15:46 4 950 Елена Французова
В двух кафе на водохранилище незаконно торговали алкоголем

В Калуге полицейские изъяли 30,5 литра алкоголя в двух кафе на набережной Яченского водохранилища.

- Продажа алкогольной продукции в данных кафе запрещена, так как соответствующая лицензия предпринимателям не выдавалась, - сообщает в пятницу, 9 июня, пресс-служба УМВД по Калужской области.

Сейчас возбуждены административные дела. Максимальное наказание, которое может грозить владельцам, – штраф в размере 100 000 рублей.

Фото: УМВД по Калужской области.


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Тэги: криминал алкоголь

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