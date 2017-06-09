В двух кафе на водохранилище незаконно торговали алкоголем

В Калуге полицейские изъяли 30,5 литра алкоголя в двух кафе на набережной Яченского водохранилища.
- Продажа алкогольной продукции в данных кафе запрещена, так как соответствующая лицензия предпринимателям не выдавалась, - сообщает в пятницу, 9 июня, пресс-служба УМВД по Калужской области.
Сейчас возбуждены административные дела. Максимальное наказание, которое может грозить владельцам, – штраф в размере 100 000 рублей.
Фото: УМВД по Калужской области.
|
21-летний калужский парфюмер попался на мошенничестве 09.06.2017 15:07
Женщина зарезала бывшего мужа 09.06.2017 14:51
Стрельба в общежитии – пострадали двое 09.06.2017 11:55
Уголовник из-за бутылки расправился с любовницей 08.06.2017 14:29
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: