В пьяном угаре сын пытался задушить отца полотенцем

46-летний житель Кирова обвиняется в угрозе убийством и побоях.
Как выяснили полицейские, мужчина поругался с собственным 68-летним отцом. Пенсионер позвонил стражам порядка.
- Установлено, что в ходе конфликта сын, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, высказывал угрозы убийством в адрес своего отца, а затем стал душить пенсионера кухонным полотенцем, - сообщила в понедельник, 5 июня, пресс-служба УМВД по Калужской области.
Мужчину задержали. Сейчас ведётся следствие.
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