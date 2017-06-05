В пьяном угаре сын пытался задушить отца полотенцем

46-летний житель Кирова обвиняется в угрозе убийством и побоях.

Как выяснили полицейские, мужчина поругался с собственным 68-летним отцом. Пенсионер позвонил стражам порядка.

- Установлено, что в ходе конфликта сын, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, высказывал угрозы убийством в адрес своего отца, а затем стал душить пенсионера кухонным полотенцем, - сообщила в понедельник, 5 июня, пресс-служба УМВД по Калужской области.

Мужчину задержали. Сейчас ведётся следствие.