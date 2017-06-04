15 велосипедов украли в Калуге

За 15 дней из подъездов калужских домов украли 15 велосипедов. Об этом в субботу, 3 июня, рассказали в УМВД по Калужской области.
Подозреваемыми по делу проходят 35-летний житель Калуги и его 17-летний племянник.
- Краденый транспорт они хранили у себя дома, чтобы потом продать, - говорят в полиции.
По статье «Кража» нарушителям грозит до 5 лет лишения свободы.
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