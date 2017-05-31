Пенсионер попался на экстремистской литературе

На днях суд вынес приговор 61-летнему жителю Малоярославецкого района. Его признали виновным в распространении экстремистских материалов.

- В социальной сети он разместил доступный для просмотра и копирования текстовый файл книги, ранее решением суда включенной в федеральный список экстремистских материалов, - сообщили в среду, 31 мая, в пресс-службе прокуратуры Калужской области.

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