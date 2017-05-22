Калужанина оштрафовали за песню в «ВКонтакте»

В Калуге 24-летнего мужчину оштрафовали за размещение на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» запрещённой аудиозаписи.
Как рассказали нам в понедельник, 22 мая, в прокуратуре Калужской области, песню ещё 5 лет назад признали экстремистской в районном суде Воронежа.
Суд признал калужанина виновным по административной статье «Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно хранение в целях массового распространения». Мужчина заплатит 3000 рублей.
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