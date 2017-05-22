Главная > Новости > Криминал

Гендиректор второй раз попался на невыплате зарплаты

22.05.2017 13:35 0 1116 Дмитрий Ивьев
Гендиректор второй раз попался на невыплате зарплаты

В Калуге завели уголовное дело на 38-летнего гендиректора одной из фирм. Его подозревают в невыплате зарплаты своему работнику.

- По версии следствия, в 2015 году генеральный директор не выплатил зарплату за 2,5 месяца инженеру организации в размере около 60 тысяч рублей, - рассказали нам в понедельник, 22 мая, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Ранее директор уже был фигурантом уголовного дела по аналогичной статье по факту невыплаты заработной платы работникам организации в 2014-2015 годах. Тогда в ходе судебного разбирательства мужчина погасил долг перед работниками и в соответствии с законодательством был освобожден от уголовной ответственности в связи с амнистией.

Расследование этого дела сейчас продолжается.

Следователи также напоминают калужанам, что в правоохранительные органы можно обращаться, если вам не платят зарплату более двух месяцев.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал

Еще новости из рубрики «Криминал»

Калужанина оштрафовали за песню в «ВКонтакте» 22.05.2017 12:45

Чиновницы и риелторы получили сроки за 76 мошенничеств 19.05.2017 14:56

Лжепокупатель мебели украл 160 тысяч рублей 18.05.2017 16:56

Глава администрации незаконно подарил зятю земельный участок 18.05.2017 16:00

Калужанин разбил часы об голову полицейского 18.05.2017 12:47

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пн 22 мая, 19:00
Фестиваль"Мир гитары - 2017"
Калуга
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"

Для детей

вс 28 мая, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

пн 22 мая, 19:00
Фестиваль"Мир гитары - 2017"
Калуга
чт 25 мая, 18:00
Концерт "Когда на улице весна..."
Гостиные ряды
пт 26 мая, 18:00
Концерт "Путешествие в страну Светофорию"
Гостиные ряды
сб 27 мая, 16:00
Концерт арт-проекта "Мужской голос"
Мажор, бар

Кино

Трио в перьях
Чужой: Завет
Большой
Стражи Галактики. Часть 2
Блоги компаний

Россельхозбанк предоставил 63 млрд рублей льготных кредитов

Сегодня 09:47
Новости компаний

Кто такие маркетмейкеры на рынке Форекс

Филиал «Калугаэнерго» готов к пожароопасному периоду

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства

Финансовые затраты при торговле на Форекс

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

nafig 15 мая 2017 21:02

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10