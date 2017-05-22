Гендиректор второй раз попался на невыплате зарплаты

В Калуге завели уголовное дело на 38-летнего гендиректора одной из фирм. Его подозревают в невыплате зарплаты своему работнику.
- По версии следствия, в 2015 году генеральный директор не выплатил зарплату за 2,5 месяца инженеру организации в размере около 60 тысяч рублей, - рассказали нам в понедельник, 22 мая, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Ранее директор уже был фигурантом уголовного дела по аналогичной статье по факту невыплаты заработной платы работникам организации в 2014-2015 годах. Тогда в ходе судебного разбирательства мужчина погасил долг перед работниками и в соответствии с законодательством был освобожден от уголовной ответственности в связи с амнистией.
Расследование этого дела сейчас продолжается.
Следователи также напоминают калужанам, что в правоохранительные органы можно обращаться, если вам не платят зарплату более двух месяцев.
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