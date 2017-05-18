Лжепокупатель мебели украл 160 тысяч рублей

На днях в Калуге суд вынес приговор 26-летнему мужчине из Мосальского района. Его признали виновным в 23 случаях мошенничества.
Преступления злоумышленник совершал летом 2015 года.
- Он созванивался с лицами, проживавшими на территории Калужской области, которые разместили объявления на интернет-сайтах о продаже мебели и предметов домашнего интерьера, - рассказали в четверг, 18 мая, в прокуратуре Калужской области. - Под видом покупателя обвиняемый сообщал намерения о приобретении продаваемых вещей и оплаты путем перечисления необходимых сумм на счет банковской карты продавца. Убедив продавцов, что данная оплата является быстрой и лучшей для них, он просил продавцов подключить услуги «Мобильный банк» с зарегистрированными на их имя расчетными счетами. По просьбе преступника, введенные в заблуждения лица сообщали ему пароли для входа в их личный кабинет. Получив доступ в личный кабинет обманываемого лица, мошенник осуществлял перевод денежных средств на абонентский номер телефона, находящегося в его пользовании и в последующем денежными средствами распоряжался по своему усмотрению.
Всего было похищено более 160 тысяч рублей.
Суд приговорил мошенника к трём годам в колонии-поселении. Машина мужчина арестована до того момента, как он возместит ущерб.
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