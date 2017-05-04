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Молодой человек побил приятеля, а потом украл у него куртку с деньгами

04.05.2017 12:13 3 1422 Оксана КОЛОСОВА
Молодой человек побил приятеля, а потом украл у него куртку с деньгами

В ОМВД России по Обнинску обратился местный житель, который пожаловался, что его обворовал знакомый. 

- Как рассказал потерпевший, он вместе с приятелями находился в парке. Они беседовали, сидя на лавочке, - сообщают в полиции. – Мимо проходила компания молодых людей, с одним из которых потерпевший был знаком. Между парнями произошёл словесный конфликт, после которого завязалась драка. От удара потерпевший упал.

После того как конфликт был исчерпан и его участники разошлись, молодой человек обнаружил, что у него пропала куртка, в которой были плеер и деньги – 3 тысячи рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. 

Местонахождение обидчика установили быстро. Пропавшую куртку полицейские обнаружили в его квартире. А вот украденные деньги молодой человек успел потратить. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. 


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Тэги: криминал

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