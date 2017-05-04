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Таксист изнасиловал трёх девочек в Калуге

04.05.2017 08:33 11 2601 Елена Французова
Таксист изнасиловал трёх девочек в Калуге

33-летний гражданин Узбекистана признан виновным в изнасиловании трёх несовершеннолетних калужанок. Преступления были совершены в июле прошлого года.

- Он приглашал девочек покататься на машине и, заезжая в безлюдное место, совершал преступления, - сообщает в среду, 3 мая, калужское региональное управление Следственного комитета.

Мужчина состоял в браке, воспитывал троих детей. Официально трудоустроен не был, подрабатывал в такси. Незадолго до совершения преступлений занимался оформлением документов для получения гражданства Российской Федерации.

Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 


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Тэги: криминал

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