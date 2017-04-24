Попутчик ограбил водителя

На днях в Товарково задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в грабеже.

- Потерпевший ночью решил подвезти попутчика, - рассказали в понедельник, 24 апреля, в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Приехав к месту назначения, незнакомый пассажир не только отказался оплатить стоимость поездки, но и противозаконным способом завладел телефоном, принадлежащим водителю, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавший обратился за помощью к сотрудникам полиции. Виновнику грозит до 7 лет лишения свободы.