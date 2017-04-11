Воришка попался, вернувшись на место преступления

В Обнинске на днях возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины.
По данным полиции, в одном из торговых центров он спрятал под куртку ящик для пожертвований, в котором находились 1820 рублей для детского благотворительного фонда.
Кассир магазина заметил преступника, но тот попытался убежать. На выходе другие покупатели остановили мужчину и забрали ящик. Сам злоумышленник убежал.
- Спустя несколько дней парень вернулся в магазин, где был опознан сотрудниками охраны, которые вызвали наряд полиции, - рассказали нам 11 апреля в УМВД по Калужской области. - Подозреваемый был задержан и доставлен в дежурную часть.
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