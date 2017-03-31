В Калужской области нашли мини-завод по производству поддельной водки

В Жуковском районе на днях обнаружено производство поддельного алкоголя.
- В ходе проведенного осмотра полицейскими изъято 14 100 бутылок готовой продукции (бутылки по 0,5 литра), 7 канистр спирта по 20 литров каждая, 7 рулонов акцизных марок с признаками подделки, - сообщила в пятницу, 31 марта, пресс-служба УМВД по Калужской области.
По акцизным маркам проведено исследование: они оказались поддельными.
Виновникам грозит до пяти лет лишения свободы.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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