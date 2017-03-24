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Убийство в колонии: 25-летнему мужчине добавили к сроку 12 лет

24.03.2017 08:56 7 2151 Дмитрий Ивьев
Убийство в колонии: 25-летнему мужчине добавили к сроку 12 лет

На днях в Калуге суд вынес приговор 25-летнему мужчине, уже отбывающему наказание в Сухиничской колонии. Его признали виновным в убийстве другого осужденного.

- В августе 2016 года 25-летний мужчина, находясь в спальном помещении на территории исправительной колонии, где он с 2014 года отбывал наказание в виде 5 лет лишения свободы, в ходе конфликта с другим 23-летним осужденным подверг его избиению и нанес множественные удары ножом, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По новому приговору виновник проведёт ещё 12 лет в колонии. Отметим, что первый срок он получил за разбойное нападение и избиение человека, повлекшее тяжкий вред здоровью.


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Тэги: криминал

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