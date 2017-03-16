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Обнинец попался на распространении детского порно

16.03.2017 14:20 2 790 Дмитрий Ивьев
Обнинец попался на распространении детского порно

Следователи направили суд уголовное дело 43-летнего жителя Обнинска. Его обвиняют в распространении детского порно.

- Мужчина скопировал хранящиеся у него на жестком диске ноутбука файлы с порнографическими изображениями малолетних и, используя программу, предназначенную для обмена файлами, разместил их в сети Интернет для общего доступа, - рассказали нам в четверг, 16 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Данные файлы были выявлены оперативными службами МВД. Согласно выводам психолого-психиатрической судебной экспертизы у обвиняемого имеется расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.


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Тэги: криминал

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