Обнинец попался на распространении детского порно

Следователи направили суд уголовное дело 43-летнего жителя Обнинска. Его обвиняют в распространении детского порно.
- Мужчина скопировал хранящиеся у него на жестком диске ноутбука файлы с порнографическими изображениями малолетних и, используя программу, предназначенную для обмена файлами, разместил их в сети Интернет для общего доступа, - рассказали нам в четверг, 16 марта, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Данные файлы были выявлены оперативными службами МВД. Согласно выводам психолого-психиатрической судебной экспертизы у обвиняемого имеется расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии.
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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