Четыре калужанина за день потеряли в Интернете 73 тысячи рублей

Калужская полиция в среду, 15 марта, сообщила, что на территории нашей области за один день жертвами интернет-мошенников стали четыре человека.

- В Калуге под предлогом продажи шубы через сайт объявлений злоумышленники завладели более 50 000 рублей, - отмечают в УМВД. - В Боровском районе под предлогом покупки гаража через Интернет неизвестное лицо похитило с банковской карты гражданина почти 11 000 рублей. В Людиновском районе под видом приобретения средств гигиены через известный сайт объявлений со счета женщины украли более 7000 рублей. А в Малоярославецком районе злоумышленник под предлогом продажи автомашины при помощи перевода на номер банковской карты завладел 5000 рублей.

В правоохранительных органах заявляют, что мошенники часто используют известные сайты для распространения ложных объявлений:

- Они выманивают у потенциальных покупателей предоплату за товар, либо требуют заранее оплатить его полную стоимость. Или же, выдавая себя за покупателя, готового внести предоплату, на самом деле пытаются завладеть реквизитами банковской карты жертвы с целью хищения денежных средств. Все чаще с помощью таких сайтов злоумышленники осуществляют поиск потенциальных жертв.