Зек, отпущенный из тюрьмы умирать, убил человека

В одном из домов Жиздры в воскресенье, 5 марта, обнаружили тело 57-летнего мужчины с множественными ножевыми ранениями. В его убийстве подозревают 65-летнего жителя райцентра – бывшего заключённого. Вместе с погибшим он снимал на двоих комнату.

- В 2013 году подозреваемый был осуждён на 9 лет за совершение убийства, – сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Калужской области в четверг, 9 марта. – В декабре 2016-го мужчина был освобождён условно-досрочно в связи с тяжёлой болезнью: у него диагностировали рак 4 степени.

После освобождения подозреваемый снял комнату в одном из домов райцентра. Кроме него, там был ещё один жилец. Во второй комнате жила хозяйка дома. В начале марта она на три дня уехала из города. Когда женщина вернулась, ей показалась подозрительной тишина в соседней комнате. После вскрытия двери там был найден труп одного из жильцов.

- Подозреваемого обнаружили в одной из гостиниц Калуги уже на следующий день, 6 марта, - сообщает Следственный комитет. – Свою причастность к совершению преступления в Жиздре он не отрицал. Со слов мужчины, он поругался с соседом из-за того, что погибший стал его оскорблять. В ходе ссоры подозреваемый нанёс ему смертельные ранения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». По ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.