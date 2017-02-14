Приёмная мать, избившая до смерти 4-летнюю дочь, родила в СИЗО

28-летняя жительница Людиново, которая, по версии следствия, избила до смерти в сентябре 2016 года 4-летнюю приёмную дочь, предстанет вскоре перед судом. Калужский Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. Ей предъявлены обвинения по трём статьям: «Убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью, «Истязание», «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряжённое с жестоким обращением».

Ознакомившись с обвинительным заключением, даже опытные сотрудники прокуратуры и Следственного комитета не смогли сдержать слёз. Они говорят, что ничего подобного в их практике не было.

Погибшая Анжелика Симакова попала в семью Надежды и Василия Цуриковых в 2014 году вместе со старшим братом Игорем и новорожденных Максимкой после смерти матери – она скончалась при родах. Умершая женщина приходилась Василию двоюродной сестрой. У Цуриковых росли двое своих детей.

- У приёмной матери возникла личная неприязнь к девочке. Женщина объясняла это отсутствием у ребёнка навыков самообслуживания и послушания, - рассказали нам в Следственном управлении СК РФ по Калужской области. – Хотя в ходе расследования было установлено, что на момент, когда девочка попала в приёмную семью, она могла и горшком пользоваться, и себя обслуживать. Обвиняемая систематически избивала приёмную дочь, наказывала её, лишая еды, унижала, называя ребёнка чучелом и убожеством.

Следователи рассказывают, что однажды голодная девочка нашла в доме картофельные очистки и стала их есть. Приёмная мать, увидев это, пришла в ярость. В наказание она побила ребёнка, а затем наказала, поставив в угол на колени и заставив доесть кожуру.

О том, что Анжелика постоянно подвергается избиениям со стороны обвиняемой, знали и бабушка девочки, и приёмный отец Василий Цуриков, отмечают в СК. По их словам, они боялись сообщать об этом в правоохранительные органы или органы опеки, опасаясь гнева Надежды. В течение нескольких месяцев маленький ребёнок находился в состоянии, которое психологи характеризуют как «возбуждённая беспомощность».

- В период с 17 по 23 сентября 2016 года приёмная мать, осознавая, что девочка находится в беспомощном состоянии и не может оказать ей сопротивление, а также понимая, что своими действиями она причиняет малолетней потерпевшей особые страдания и физическую боль, руками и деревянной шваброй ежедневно подвергала её избиению, в общей сложности нанеся ей не менее 70 ударов по голове, лицу, спине и всему телу, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В результате причинённых повреждений 23 сентября девочка умерла от черепно-мозговой травмы, сопровождающейся множеством иных ран, ушибов и кровоизлияний.

После смерти девочки Цурикова вместе с мужем вывезла тело ребёнка в лес, где супруги закопали его, считают в СК. После чего они отправились в полицию и там сообщили, что их приёмная дочь ушла из дома и пропала. Однако следователи сразу обнаружили, что Цуриковы путаются в показаниях.

Сначала были задержаны оба приёмных родителя. Однако Василия Цурикова затем отпустили. Уголовное преследование в отношении мужчины прекращено, поскольку его причастность к совершению убийства девочки, причинения ей побоев и иных насильственных действий не установлена. Тем не менее, в декабре 2016 года его также лишили родительских прав в отношении родных детей.

Надежда Цурикова находится в СИЗО.

- В соответствии с результатами психолого-психиатрической экспертизы обвиняемая психически здорова, - сообщает Следственный комитет, - в момент содеянного в состоянии аффекта не находилась.

Обвиняемой грозит до 20 лет лишения свободы, если суд не сочтёт в качестве смягчающего обстоятельства тот факт, что недавно Цурикова родила третьего ребёнка. Сейчас он находится вместе с ней в следственном изоляторе.

Расследование уголовного дела по факту халатности должностных лиц органов опеки, возбуждённого по материалам прокуратуры, продолжается.