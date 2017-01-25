Вор украл столбы и техоборудование на 150 тысяч рублей

Недавно в дежурную часть МОМВД РФ «Людиновский» обратился с заявлением местный житель. Мужчина сообщил о краже с его приусадебного участка 7 металлических столбов, 2 электродвигателей, гидравлического домкрата и прочего технического оборудования. Стоимость похищенного имущества составила 150 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска отработали возможных причастных лиц к совершению данного преступления и вскоре задержали подозреваемого – 36-летнего местного безработного, - сообщили нам в пресс-службе областного УМВД в среду, 25 января. – Он уже дал признательные показания.

Металлические изделия подозреваемый перетаскивал небольшими партиями и затем сдавал их в пункты приёма цветного металла. Первую кражу он совершил ещё в декабре 2016 года. Однако, поскольку хозяин долго не наведывался на участок, о ней стало известно только несколько дней назад.

По данному факту полиция проводит проверку. Сотрудники уголовного розыска устанавливают места сбыта краденого имущества.