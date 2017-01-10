Наркоманы на «Порше Кайен» сбили инспекторов ДПС

Калужским районный суд на днях вынес приговор двоим местным жителям за применение насилия в отношении представителя власти и за незаконное приобретение и хранение наркотиков. 31-летние мужчины проведут по 4 года в колонии строгого режима.

- В июне 2016 года в районе улицы Калужки в Калуге сотрудники полиции остановили «Порше Кайен», в котором находилось трое молодых людей, - рассказали во вторник, 10 января, в прокуратуре области. – Они находились в состоянии наркотического опьянения. Желая скрыться, водитель по указанию пассажира привел транспортное средство в движение и наехал на сотрудников полиции, причинив им физическую боль и телесные повреждения.

Чуть позже нарушителей задержали на Грабцевском шоссе. У одного из задержанных обнаружили 1,21 грамма героина.