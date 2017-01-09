Юрист за мошенничество сядет на 4 года

25-летняя жительница Дзержинского района признана виновной в мошенничестве.

Являясь учредителем и гендиректором юридической фирмы, женщина заключала договоры по оформлению недвижимости. Однако, получив от клиентов деньги, услуги не оказывала.

- Незаконными действиями злоумышленницы 32 потерпевшим причинен ущерб в размере около 2 миллионов рублей, - сообщает 9 января прокуратура Калужской области.

Суд назначил ей наказание в виде 4 лет лишении свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.