Житель Обнинска украл у знакомого пенсионера 200 тысяч рублей

18-летнего парня признали виновным в краже с банковского счета. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области в пятницу, 28 июня.

По данным следствия, в конце 2024 года юноша пришел к своему знакомому, 77-летнему мужчине, чтобы починить телевизор. Когда пенсионер вышел из комнаты, молодой человек взял его телефон и перевел 200 тысяч рублей на свою карту через банковское приложение.

Учитывая раскаяние и возмещение вреда, суд назначил ему 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.