Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанин фиктивно зарегистрировал почти сотню мигрантов
Новость дня Криминал

Калужанин фиктивно зарегистрировал почти сотню мигрантов

Дарья Джуманова
27.06, 09:47
0 1025
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

48-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Организация незаконной миграции». Об этом сообщили в региональном управлении МВД в пятницу, 27 июня.

По данным следствия, с ноября 2023 года по март 2025 года он организовал незаконное пребывание в России 97 иностранцев.

Мужчина получал деньги за помощь в оформлении фиктивных документов для постановки на миграционный учет. Он прописывал мигрантов по адресам четырех других жителей Калуги.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся следственные действия.

Новости по тегу
мигранты
Лента настроения
6 оценили
17%
0%
0%
0%
0%
83%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndKajJqNVhtR09WTVc1a0FiVkVWM1E9PSIsInZhbHVlIjoiL2ZvM0Y0ZEdOck8zdGhGMk5DZ1dwamphVzRkaFRMWFhvOHJQUUZRTmxxVWxwVUIrdUhwaWhOelowZU45Mmo3UEVKU05vMDF3UlhFbFBYcEpscDRyYUdRYXM0YlUyTWJMT0kzTXZCbytpRmZjNWFIR3RBakYwYmdVTDdyeDBpQkJsSkRTSk5wUUhzVlhPN1RtcEJFaXJzSFhndzQ0OHRBbWNMaDBHVHk5UDZnWDAwOGp6TzNYWUZvak5lTXVUNXJFY1Rjd21semtwbXgzcVc0RFR2MEpraExOOE9QckJ3anl3TG56VWs2S1JFUEZuYjBRUWJDV3NXbWZ5ZDZLR0tKdEczaE80TTRCQ2tlcmp1RWJYN1pxcDBNWlJkQVViQzZVR1k3YzhrTHB4TCtoQmhTanUrbFR3eXNRbmxlOUlqMEZaZEwrRnA4bDVBS3RhVGxHc0NHNE5GTkhneDNNTzJMZ0oyeWJKMFVQaGthVGY4VnZ2MjlqYmFoMkR0YlBiODNkcWlnWGtVeDlFaFpKUytXYUFFRmdBS1BMREVYUWttUkF2T2RlSjZLb3Q2clFJaHRBMHFUVWhPL3gzYWhTVjg2KyIsIm1hYyI6IjJjNTU1NjY5MTIzZDM1NjMxNzllYzIyYzAyYTg4M2VjMGY3NDY2NWJjOTY1ODIzNjNmMzAxMTVhNzU1YjUxNmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktvVzlQbytucDRlWUpWaTN3ZDJvd2c9PSIsInZhbHVlIjoiWTZJQWNscHFySEZBSDd3RmNTNVBaRk5HNXdUb3pFS3QvUzkyc2tGVDVlQVdxS2hnWGt6Y1BpdUpiMUN1eXkwT1V2ZE5WQUZQbkN4QldZV2F0Zk9aYnhQTmhCalI3Y3Q3OUVhbG5MbytyOXdYZmhQWkxHTVRlRGNLNElxYy9rTEpteitNaGRBLyswUTFPNGZhNE9tQ2hCNlgxUlRPdjlKalNsSjEySHRWemNKbno2ZmNiQzYrYUt6WlVHVmt6VGtabTBWRFh1ZWw3L3NPQWMyQ2JYUGNmaUZ2NE1DUmE2NmlMUURGeWxmRTdyTkNZNXBwRkFSNzloUTRZd0JPNlYrc1F2QVdCOFdQVS82QlI2dTBYemFMNVZ2WlR3NXc3ckVEa2xVS2dOTWRJcUJjcFBLTlp0OUFYZWlXK2RHMUp1NElSUk1FYW5KOWFMeWxjT0pnZkJSdktucWthbSt3MmFyYlFZeXRGNEFZeHljbDJWeUhiNjMxOW5GRW5xWTh3ODlERDZuUi9RUzVZNDZiL3QxeDk2RXMyYlppMnN1Nk9Da05FaTRQbGpHZEVSaWxCYkZyN20rUGR1MVlUbTN1K28ybGh4ODU1a1M2V2ljdXVtWGx2akJwTnJEWVVvUDdTYTc2TTNTWjVWOW5OMmdwcDgrQVZhL090RjgrUTVSN04xZkZKcTQ0QzNTV3J6dWQzTThlUS8xWnp1Z2F0VnF2UmpDMUtNbU50VmZTOWE5cWtlMm5yU0lCUXFlLzZaQ1d3dTE5RTRoTmEvS1pTcm1CSGxpRWhtU1lvUTY2RkpWVy9mOTBzSU1GWVcrSjNPdXBpRzVPL0RtRXI2L3UzVTViOFYyRSIsIm1hYyI6IjQwNjQ2NTFmYWExYmI0NmFmMmI2ZTE0NjAzMDAzYzU4OWE4MjQ0OWY2ZGRiYTcyMzQwNjgyM2U1YmVlMTRjNDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+