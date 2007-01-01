Калужанка лишилась полумиллиона рублей после звонка мошенников

В июне 2025 года неизвестный позвонил 69-летней женщине и сообщил, что на её имя поступило заказное письмо из Пенсионного фонда. Об этом сообщили в прокуратуре региона в среду, 25 июня.

Под предлогом уточнения почтового отделения для пересылки письма злоумышленник попросил женщину сообщить ему код из SMS.

Получив доступ к её аккаунту на «Госуслугах», преступники использовали личные данные пенсионерки и убедили её перевести более 500 тысяч рублей на «безопасный счёт».

Возбуждено по статье «Мошенничество» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации».