Афиша Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанка лишилась полумиллиона рублей после звонка мошенников
Криминал

Калужанка лишилась полумиллиона рублей после звонка мошенников

Дарья Джуманова
25.06, 12:41
0 173
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В июне 2025 года неизвестный позвонил 69-летней женщине и сообщил, что на её имя поступило заказное письмо из Пенсионного фонда. Об этом сообщили в прокуратуре региона в среду, 25 июня.

Под предлогом уточнения почтового отделения для пересылки письма злоумышленник попросил женщину сообщить ему код из SMS. 

Получив доступ к её аккаунту на «Госуслугах», преступники использовали личные данные пенсионерки и убедили её перевести более 500 тысяч рублей на «безопасный счёт». 

Возбуждено по статье «Мошенничество» и «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Новости по тегу
мошенники
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjF1VnJuczljWHVnRnF4YW51aTg1b0E9PSIsInZhbHVlIjoiencxUGI3dlJzbGZBMkkreXdmQnpMRGFHL0RpZU82eVRYTXBSMmRueStiTkpJOXRvWTluenR4eWlhNFliek1vK285bWVMMENGMXE0TC9OOUdpOUNRWGxaL3cvalcxU3BjZTRTK0FQbk9hbTFqSEUvNzBMU1dieXdKcnU2OGk5K3RLM2VmWFpLTDhLcjExWUZoTk1XOHNSYytjOXpqcUNFQjFDRWVNbmpNV0JsZmtCenoxd2xaaC9pbjNNcVFHN2dxaXNCU1FKTXNOSGx0WkY4ekZiTjdHWjF0ODFNbFFQSE1xb25pWmZWNFpDV2JidXdBdDBiQ3lLd3pwRUdGRTBpZmxPUGVYQnc5NlJuRWZvYUFzZzhQbHEraHZmZ2p1bGU3ZmZEUEs0YkIvUGI0UFk4YmZ3b1J2a3ZQV2s1a0NNUG5kS1pORDhMOUR0N3VreHZKekh3bEJyS1FJZGFRbVVaRkllMkprK2REM09oNTlkMktKakNVYWJhdnd0SDZ2NGEyazVzazdraUZSeWFhVCtSaUR5Vk5TR1FHcXFsT2hmWXM4Nkhab0JJdlNmTHdPMXJZUUJwek5vS0t5QWNrbFlrZyIsIm1hYyI6IjVmMDQ0NDRkNTAxNTZkYWNmODhmZTQxOGE2MDQxNTBiMTkyMmNkNDA3M2Y1ODg2ZTIzODYxZjdhOTg1Y2YzMDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdSem1Hd3djNEJWU2E0bnZOVUFMOXc9PSIsInZhbHVlIjoia2VoRjRGcGtWL3RYMGt6VDBhNndQbVNXc2I2c3c3SEZ2TStqM2dDS0pqMHhQMlAzU2lkU2pwSUozdzJBR3JzbllCNHl2MUp0aTIzd0RwWFZaTTRXc0ErS1RzbExYMFZqVjRwWFh3L29zck56a3NnTjlzSW0zVU5iTFhoK0VvZFZhbVNrYVlZaXFjcUhQM0JWeUV4SHJrRzMrYmNWTGh5RnFkaHJtaHAyYmpuK2xHYWkyREJWVXZFcktDVmY3YlZSc0JUeTBMK2NGL1N2VWtJUEZ0NVdGdzVma3VQcGUwNXVHZlhaWkxzcnMzVEt2K2RaNlhYTktjTGIxaVJxQmxScjNkTEt6ODVVYWlsblFIaVRzRzgxQUNIMW9RamNteHYzWG9oTU90a3dwWDZGMVVKRlhWNUh5QUtaQjA2SUhhODhKU1NHWTlDelBWVnYvSlpZWm9YdEJTbk1rRTRjWmd1eU1keHQ4OTc3WjM3VmVxWnJ1Z051TXNIT0ovNXREWFlCYlY5S0pFZGZXazVib2QxSDZCK2NCV1FvdFQrZUJWbVBHa2dURCtZQWZ4WFVxUW56ZXUvSWZ4RkR6aUZGTWlwclA5UDZQYVJrcm5SMCtaazNSZ1AxS055TVF2TWY0NWF5N1NKOUZKUUFWMkhaV3ZRYzVUbi80OFRBTTFmckhnZXN6Y0pmN3d2em5PeDQwakRnZU9DbEViWW16SXp5M1pPMDl4emVoOEJuUXhnOW5rOUdtWDl5bjQvTGIvZWxKd0w1NmJOYXJIbDk0RjhpT1FRazVBVVRlWS84cUEyb1QxazM2NkN6bEpNc1dDSFlOcmgxaE4xbjhrelRFaGUvRDUwVCIsIm1hYyI6Ijg2MmMzYTA0YTVjZmY1ZGVhZGE0OWExMmM5NWYyNzM3ZTNlOGM1YzMwZTlmODNkMDgxYWQ5MzA4OGFiMDY2YzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+