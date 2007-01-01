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Новость дня Криминал

Появились подробности по делу о коррумпированных полицейских в Жуковском районе

Дарья Джуманова
25.06, 10:40
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Напомним, замначальника ОМВД России по Жуковскому району, его подчинённый и несколько жителей города подозреваются в получении взяток и организации незаконного пребывания мигрантов.

Ранее в сети появилась информация о массовой легализации 50 тысяч иностранцев в Калужской области. Однако полиция опровергла эти данные.

По предварительной информации, сотрудники организовали незаконное пребывание в России 16 человек. Кроме того, один из подозреваемых передал директору профильной организации 100 тысяч рублей за помощь иностранным гражданам в сдаче экзамена.

Если вина сотрудников будет доказана, их уволят из органов внутренних дел и привлекут к ответственности. Руководители также понесут дисциплинарное наказание.

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