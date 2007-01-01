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Новость дня Криминал

Убийца женщины в Износках зарылся в землю, скрываясь от полицейских

Дарья Джуманова
24.06, 17:04
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Сообщили подробности задержания 26-летнего подозреваемого в совершении преступления, сообщили в полиции во вторник, 24 июня.

Напомним, трагедия произошла 23 июня в селе Износки.

В лесу местные жители обнаружили труп с множественными колото-резанными ранами.

Следствие установило личность погибшей и круг ее общения.

Вскоре оперативники вышли на парня. Выяснилось, что он мог скрываться у знакомого.

Прибыв на место, полицейские осмотрели дом, но мужчины там не нашли. В подвале они заметили свежевскопанную землю и торчащую из-под нее ногу.

Оказалось, что подозреваемый, пытаясь избежать задержания, вырыл яму и попросил приятеля закопать его.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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