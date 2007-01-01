Мошенник из столицы оставил калужанку без 390 тысяч рублей

21-летнего парня обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре региона во вторник, 24 июня.

По данным следствия, в январе 2025 года преступники позвонили пенсионерке, представились сотрудниками уголовного розыска и обвинили ее в финансировании иностранного государства.

Затем женщине перезвонил якобы следователь, который убедил ее перевести все сбережения на безопасный счет.

Доверчивая пенсионерка передала обвиняемому, действовавшему в роли курьера, 390 тысяч рублей. Часть этих денег он оставил себе, остальное передал другим участникам преступной схемы.

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.