В Калуге осудили наркокурьеров

Двое участников организованной преступной группы получили по 9 лет колонии строгого режима за попытку сбыта наркотиков.

фото: Прокуратура Калужской области

Как сообщает прокуратура Калужской области, 22-летний и 23-летний мужчины в августе 2024 года перевезли в Калугу 160 граммов героина, расфасованного в 41 сверток.

Преступники действовали по указанию главаря группировки и использовали интернет для сбыта запрещенных веществ. Заместитель прокурора области Евгений Петренко лично поддерживал государственное обвинение в суде.

Стоит отметить, что приговор пока не вступил в законную силу. Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению других участников преступной сети.