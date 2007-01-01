Смоленский вор орудовал в Калужской области
Мужчина заходил в офисные здания и следил за тем, сколько людей в каком помещении работает.
Когда люди уходили на обед, преступник забирался в кабинеты и похищал их кошельки.
На данный момент известно о пяти таких случаях.
Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
Дмитрий Маркович Полторацкий родился 23 мая 1761 года в Петербурге, и воспитывался сначала дома, а затем в Страсбургской Академии, после чего путешествовал по Германии, Швейцарии, Испании, Франции и Англии. Числясь в военной службе с 1769 года, 1 января 1787 года был произведён в подполковники, затем вышел в отставку с причислением к Коллегии иностранных дел. В 1792 году купил село Авчурино (2700 десятин; в 12 верстах от Калуги, на левом берегу Оки), где завел образцовое сельское хозяйство, к которому питал страсть с ранних лет....