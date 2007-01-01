Смоленский вор орудовал в Калужской области

60-летний мужчина приезжал в наш регион специально для совершения преступлений, рассказали 3 июня в полиции.

Мужчина заходил в офисные здания и следил за тем, сколько людей в каком помещении работает.

Когда люди уходили на обед, преступник забирался в кабинеты и похищал их кошельки.

На данный момент известно о пяти таких случаях.

Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.