Женщину с гашишем задержали в Калуге
У 38-летней калужанки нашли свертки, в которых находилось почти 100 граммов наркотика, сообщили 3 июня в полиции.
По версии следствия, запрещенное вещество она собиралась продавать.
Сейчас ведется расследование уголовного дела.
Женщине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Дмитрий Маркович Полторацкий родился 23 мая 1761 года в Петербурге, и воспитывался сначала дома, а затем в Страсбургской Академии, после чего путешествовал по Германии, Швейцарии, Испании, Франции и Англии. Числясь в военной службе с 1769 года, 1 января 1787 года был произведён в подполковники, затем вышел в отставку с причислением к Коллегии иностранных дел. В 1792 году купил село Авчурино (2700 десятин; в 12 верстах от Калуги, на левом берегу Оки), где завел образцовое сельское хозяйство, к которому питал страсть с ранних лет....
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