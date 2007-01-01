Калужская чиновница попалась на взятке
По предварительным данным, 31 мая глава администрации одного из сел Дзержинского района получила от посредника, действовавшего в интересах строительной фирмы, взятку в 25 тысяч рублей за то, что предоставит квартиру для проживания иностранцам.
Это жилье находится в муниципальной собственности. Квартира предназначается для улучшения жилищных условий местных жителей.
Женщину задержали с поличным.
На чиновницу завели уголовное дело по статьям «Получение взятки за незаконные действия» и «Злоупотребление должностными полномочиями».
Дмитрий Маркович Полторацкий родился 23 мая 1761 года в Петербурге, и воспитывался сначала дома, а затем в Страсбургской Академии, после чего путешествовал по Германии, Швейцарии, Испании, Франции и Англии. Числясь в военной службе с 1769 года, 1 января 1787 года был произведён в подполковники, затем вышел в отставку с причислением к Коллегии иностранных дел. В 1792 году купил село Авчурино (2700 десятин; в 12 верстах от Калуги, на левом берегу Оки), где завел образцовое сельское хозяйство, к которому питал страсть с ранних лет....