Калужская чиновница попалась на взятке

Подробности в понедельник, 3 июня, рассказали в Следственном комитете.

По предварительным данным, 31 мая глава администрации одного из сел Дзержинского района получила от посредника, действовавшего в интересах строительной фирмы, взятку в 25 тысяч рублей за то, что предоставит квартиру для проживания иностранцам.

Это жилье находится в муниципальной собственности. Квартира предназначается для улучшения жилищных условий местных жителей.

Женщину задержали с поличным.

На чиновницу завели уголовное дело по статьям «Получение взятки за незаконные действия» и «Злоупотребление должностными полномочиями».