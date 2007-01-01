Новый вид мошенничества зафиксирован в Калуге
Об одном таком случае в понедельник, 3 июня, рассказала наша читательница.
Звонивший заявил женщине, что ее страховой полис нужно обновить.
Новый документ предлагали забрать в офисе в Москве либо в своей поликлинике.
При этом мошенники все равно просили продиктовать пришедший в СМС код. А это было подтверждение для входа на Госуслуги.
Ранее преступники в таких ситуациях заявляли, что заканчивается срок действия сим-карты.
Как сообщили нам в крупной страховой компании, они не звонят клиентам с такими вопросами. При обновлении данных людей могут пригласить в калужский офис, но по телефону ничего не решается.
Дмитрий Маркович Полторацкий родился 23 мая 1761 года в Петербурге, и воспитывался сначала дома, а затем в Страсбургской Академии, после чего путешествовал по Германии, Швейцарии, Испании, Франции и Англии. Числясь в военной службе с 1769 года, 1 января 1787 года был произведён в подполковники, затем вышел в отставку с причислением к Коллегии иностранных дел. В 1792 году купил село Авчурино (2700 десятин; в 12 верстах от Калуги, на левом берегу Оки), где завел образцовое сельское хозяйство, к которому питал страсть с ранних лет....