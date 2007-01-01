Новый вид мошенничества зафиксирован в Калуге

Теперь преступники представляются сотрудниками страховой компании.

Об одном таком случае в понедельник, 3 июня, рассказала наша читательница.

Звонивший заявил женщине, что ее страховой полис нужно обновить.

Новый документ предлагали забрать в офисе в Москве либо в своей поликлинике.

При этом мошенники все равно просили продиктовать пришедший в СМС код. А это было подтверждение для входа на Госуслуги.

Ранее преступники в таких ситуациях заявляли, что заканчивается срок действия сим-карты.

Как сообщили нам в крупной страховой компании, они не звонят клиентам с такими вопросами. При обновлении данных людей могут пригласить в калужский офис, но по телефону ничего не решается.