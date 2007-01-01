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Криминал

Два жителя Козельска до смерти избили знакомого

Суд вынес приговор виновникам.
Дмитрий Ивьев
09:49 сегодня
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Фото: СК по Калужской области.
Читайте KP40.RU:

Их отправили в колонию строгого режима на семь с половиной и восемь с половиной лет, сообщили 28 мая в Следственном комитете.

Трагедия произошла 31 декабря прошлого года, когда компания собралась в квартире на улице Чкалова отмечать Новый год.

Мужчины поссорились. Виновникам не понравилась нецензурная брань со стороны жертвы. Они избили знакомого. От травм он умер 9 января в больнице Калуги.

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