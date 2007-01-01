Калужанин сделал двух девочек-подростков наркоманками
На мужчину завели уголовное дело за склонение к употреблению запрещенных веществ, сообщили 27 мая в Следственном комитете.
Все произошло в марте нынешнего года.
- Подозреваемый предложил двум несовершеннолетним употребить наркотическое средство. Подростки согласились с предложением взрослого знакомого и попробовали наркотик, - заявили в СК.
Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
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