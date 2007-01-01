На благоустройстве Козельска украли 333 тысячи рублей

Суд вынес приговор 31-летнему жителю Обнинска, который выполнял работы, рассказали 24 мая в прокуратуре Калужской области.

Осенью 2022 года обнинец занимался благоустройством улицы Дзержинского.

Как выяснило следствие, предоставленные им администрации документы не соответствовали выполненным работам, стоимость была завышена.

Виновника оштрафовали на 150 тысяч рублей. Также он возместил ущерб.