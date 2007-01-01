На благоустройстве Козельска украли 333 тысячи рублей
Суд вынес приговор 31-летнему жителю Обнинска, который выполнял работы, рассказали 24 мая в прокуратуре Калужской области.
Осенью 2022 года обнинец занимался благоустройством улицы Дзержинского.
Как выяснило следствие, предоставленные им администрации документы не соответствовали выполненным работам, стоимость была завышена.
Виновника оштрафовали на 150 тысяч рублей. Также он возместил ущерб.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
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Комментарий дня
victor_63
Во-первых претензии не к производителю самокатов, а к арендодателю, который является их собственником. Если Вы нарушите правила, управляя по доверенноси, то с камеры кому штраф придёт? Собственнику. Во-вторых, в отличии от автомомилей, самокаты сбивают на тротуаре, предназначеном для пешеходов, а не на дороге....