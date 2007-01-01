У пьяного водителя арестовали «Хендай»

Инцидент произошел в Козельском районе, рассказали на днях в прокуратуре Калужской области.

Мужчина ранее был лишен прав за пьяную езду, но вновь выпил и сел за руль.

Нарушителя остановили инспекторы ГИБДД.

По уголовному делу мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Арестованную машину могут конфисковать.