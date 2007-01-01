У пьяного водителя арестовали «Хендай»
Инцидент произошел в Козельском районе, рассказали на днях в прокуратуре Калужской области.
Мужчина ранее был лишен прав за пьяную езду, но вновь выпил и сел за руль.
Нарушителя остановили инспекторы ГИБДД.
По уголовному делу мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Арестованную машину могут конфисковать.
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Комментарий дня
victor_63
Во-первых претензии не к производителю самокатов, а к арендодателю, который является их собственником. Если Вы нарушите правила, управляя по доверенноси, то с камеры кому штраф придёт? Собственнику. Во-вторых, в отличии от автомомилей, самокаты сбивают на тротуаре, предназначеном для пешеходов, а не на дороге....