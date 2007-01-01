Организаторов незаконной миграции задержали в Калужской области
По версии следствия, с ноября 2023 года одна из участниц преступной группы искала уроженцев среднеазиатских республик, которым нужна была регистрации по месту пребывания на территории России.
Женщина фиктивно регистрировала мигрантов на территории Боровского района в жилых домах, принадлежащих знакомой и ее родственнице.
При этом регистрацию осуществляла еще одна участница группы, которая на тот момент была инспектором отдела по вопросам миграции ОМВД России по Боровскому району.
От мигрантов женщины получали деньги. Бывшей сотруднице полиции давали взятки.
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