156

Организаторов незаконной миграции задержали в Калужской области

Дмитрий Ивьев

По версии следствия, с ноября 2023 года одна из участниц преступной группы искала уроженцев среднеазиатских республик, которым нужна была регистрации по месту пребывания на территории России.

Дмитрий Ивьев 156 Читайте KP40.RU: