Калужанин напал на людей с пистолетом-зажигалкой
Возбуждено уголовное дело.
Судя по данным полиции, пьяный дебошир разозлился на людей, которые попросили его не пить на улице.
Мужчина достал из барсетки зажигалку в форме пистолета и стал делать вид, что стреляет. При этом он выкрикивал угрозы.
Его оппоненты испугались и стали убегать, а горе-стрелок попытался их догнать.
Калужанина задержали. Сейчас решается вопрос о заключении дебошира в СИЗО.
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