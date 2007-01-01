Калужанин напал на людей с пистолетом-зажигалкой

Возбуждено уголовное дело.

Судя по данным полиции, пьяный дебошир разозлился на людей, которые попросили его не пить на улице.

Мужчина достал из барсетки зажигалку в форме пистолета и стал делать вид, что стреляет. При этом он выкрикивал угрозы.

Его оппоненты испугались и стали убегать, а горе-стрелок попытался их догнать.

Калужанина задержали. Сейчас решается вопрос о заключении дебошира в СИЗО.