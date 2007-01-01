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Криминал

В Калужской области поймали закладчика

Об этом рассказали в пресс-службе полиции.
Софья Фирсова
14:33 сегодня
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Судя по данным силовиков, подозреваемый забирал партии уже расфасованных наркотиков, а затем распространял их с помощью закладок.

При досмотре у закладчика нашли около 16 граммов N-метилэфедрона.

Возбуждено уголовное дело. В данный момент закрепляется доказательная база.

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криминал. полиция
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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
sergey_l

Идиоты! Это абсолютно ни как не повлияет на пропускную способность. Город для машин!

...
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