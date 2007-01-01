В Калужской области поймали закладчика

Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

Судя по данным силовиков, подозреваемый забирал партии уже расфасованных наркотиков, а затем распространял их с помощью закладок.

При досмотре у закладчика нашли около 16 граммов N-метилэфедрона.

Возбуждено уголовное дело. В данный момент закрепляется доказательная база.