В Калужской области поймали закладчика
Об этом рассказали в пресс-службе полиции.
Судя по данным силовиков, подозреваемый забирал партии уже расфасованных наркотиков, а затем распространял их с помощью закладок.
При досмотре у закладчика нашли около 16 граммов N-метилэфедрона.
Возбуждено уголовное дело. В данный момент закрепляется доказательная база.
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